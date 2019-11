Bientôt la fin des angoisses pour ceux qui ne maîtrisent pas Excel !

Pour être plus accessible, Excel se simplifie. Le logiciel est désormais capable de transformer une requête en langage naturel en formule compliquée que seuls les experts peuvent comprendre. Et Anicet Mbida nous indique qu'il suffit ensuite de coller cette formule dans le tableau.

Plus besoin de maîtriser les tableaux croisés dynamiques et les formules complexes. Il suffira de prendre son café, de se mettre devant l’écran et de lui demander, par exemple : "donne-moi le total des ventes sur la région centre" ou "affiche-moi les catégories de produits les plus rentables", "trie-les-moi par année et extrait uniquement les produits en stock de la région ouest". Excel va s’exécuter, afficher des graphiques et des tableaux avec tout ce que vous avez demandé. C’est ultra simple. C’est bluffant, on a l’impression d’être dans un film de science-fiction.

Comment ça marche. On parle à la machine ?

Non, pour l’instant il faut taper sa requête au clavier. Comme c’est du langage naturel, cela ne pose pas trop de problèmes, on aura moins l’air d’un fou à parler tout seul devant son ordinateur. Mais à terme, on pourra aussi poser ses questions à la voix. En tout cas, c’est bien pratique quand on ne maîtrise pas Excel. Puisqu’il est capable de transformer la requête en langage naturel dans une formule tarabiscotée que seuls les experts maîtrisent. Ensuite, il n’y aura qu’à la coller dans son tableau.

C’est disponible dès maintenant ?

Oui, pour ceux qui font partie du programme "Office Insiders", c’est-à-dire qui veulent les dernières nouveautés tout de suite. Ce sera disponible pour tout le monde en janvier ou février prochain. Il faut également préciser que Google propose quelque chose d’équivalent sur Google Sheets. Donc, quel que soit le logiciel utilisé, on n’aura plus d’excuse quand on nous demande quelque chose d’un peu compliqué sur un tableur.