Au salon de l'Automobile, une technologie qui permet de téléporter quelqu'un dans sa voiture !

REPORTAGE

Le Salon de l'Automobile se termine ce dimanche à Francfort. Un rendez-vous marqué notamment par l'absence de nombreux constructeurs et par le virage électrique pris par les marques allemandes. Mais les équipementiers automobiles sont aussi présents dans ce type de grand messe pour se faire connaître et montrer leurs innovations. C'est le cas de l'entreprise française Valéo, qui a présenté une technologie permettant de téléporter quelqu'un dans sa voiture. Rien que ça !

Il s'agit en réalité d'un casque de réalité virtuelle que l'on pose sur la tête. Assis sur un canapé à Francfort... vous voilà projeté 600 km plus loin, à deux pas de la Tour Eiffel, sur la banquette arrière d'une voiture équipée de capteurs et de caméras. Vous discutez avec le conducteur, qui lui voit votre avatar virtuel, comme si vous étiez à bord.

Une image à moitié réelle, à moitié synthétique

Cette technologie sera bientôt disponible dans de nombreux véhicules, qui en seront équipés notamment pour des raisons de sécurité. Guillaume Devauchelle, directeur de l'innovation chez Valéo, explique le fonctionnement : "On utilise les données, on utilise de la 4G standard et on recompose une image qui est à moitié réelle, ce que vous voyez à l’extérieur, et à moitié synthétique, ce que vous voyez à l’intérieur. À partir de là vous êtes capable de dialoguer. Lui-même (le passager) vous voit, il est capable de vous guider. Il est capable de vous envoyer une vidéo. Il est capable de dialoguer finalement exactement comme s’il était sur la banquette arrière".

L'immersion fonctionne bien mieux avec un casque de réalité virtuelle mais l'interaction peut très bien marcher avec une tablette. Les applications sont multiples. Il y a l'aspect social par exemple : accompagner quelqu'un lors de longs trajets. Autre exemple, professionnel celui-là, un loueur de voiture ou un dépanneur pourra intervenir à distance, si vous avez une question ou besoin d'un conseil.