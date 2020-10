Arnaques, publicités indésirables : mais qui a inventé les spams ?

Tous les jours dans Historiquement vôtre, le journaliste David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Mardi, il s'intéresse à l'histoire des spams, ces courriels indésirables synonymes de pub ou d'arnaque. Pour trouver le tout premier spam, il faut remonter jusqu'en 1978, aux États-Unis.

"Je suis un prince nigérian et j’ai hérité de 100 millions d’euros. Le problème c’est qu’il y a une grande instabilité dans mon pays et il faudrait que je rapatrie ces fonds en France. Si vous acceptez de placer cet argent temporairement sur votre compte en banque, je vous donnerai en échange 10% de la somme, soit 10 millions d’euros. La seule chose que vous devez faire c’est régler les frais de transfert, qui s’élèvent à 500 euros." L’escroquerie du prince nigérian est l’un des spams les plus célèbres d’Internet. L’idée, c’est que le destinataire du mail envoie les 500 euros… pour que le "prince" disparaisse aussitôt.

Cette arnaque est tellement connue que l’on pourrait se dire qu’elle ne fonctionne plus. Et pourtant… Une étude menée aux États-Unis en 2019 a montré que l’année précédente, les Américains avaient à eux tous perdu l’équivalent de 600.000 euros via des escroqueries envoyées par spams. Une recette qui marche encore, 40 ans après le tout premier spam. Car pour retrouver son origine, il faut remonter à la fin des années 1970.

3 mai 1978, 12h33 : le tout premier spam

Le premier "spameur" est Gary Thuerk, un commercial américain qui travaillait chez Digital, une entreprise d’informatique des années 1970. A l’époque, Internet n’existe pas encore, mais Digital utilise son ancêtre, Arpanet. Une sorte de "mini-Internet" auquel étaient branchés quelques centaines de personnes. Pour avertir le plus de monde possible d’une opération commerciale de son entreprise, Gary Thuerk a eu l’idée d’utiliser ce réseau.

Mais au lieu d’envoyer des emails personnalisés à chacun il décida d’envoyer un message de groupe. Le 3 mai 1978 à 12h33, Gary a donc envoyé ce qui est considéré comme le tout premier spam de l’histoire de l’humanité, à 400 personnes à la fois. Un email qui lui vaut de figurer dans le livre Guiness des records.

La moitié des mails envoyés chaque année

Aujourd'hui, les spams représentent la moitié de tous les emails envoyés chaque année. Et il en existe de toutes les catégories. Il y a l'arnaque du prince, devenue un grand classique. Il y a ceux qui vous proposent de rencontrez des filles "très sexy" près de chez vous. Ceux aussi qui vous proposent maintes solutions pour augmenter la taille de votre pénis d’une manière "aussi fiable que rapide".

Et puis il y a bien sûr tous les emails publicitaires que vous n’avez pas demandé mais que l'on vous envoie quand même. Une sorte d’équivalent en ligne de ces lettres d’agents immobiliers que vous recevez dans votre boite aux lettres vous proposant d’estimer gratuitement votre appartement.