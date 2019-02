Apple se lance dans la commercialisation d'iPhone reconditionnés

Plus de deux millions de smartphones reconditionnés vendus chaque année et un nouvel acteur sur le marché. Apple a commencé à vendre des iPhone reconditionnés sur son site internet en France cette semaine, après l'avoir déjà proposé dans d'autres pays. Les offres de reconditionnement d'Apple étaient jusqu'à présent limitées aux iPod, iPad et Mac. Ces offres permettent d'obtenir un smartphone en bon état pour moins cher que son prix neuf.

Des iPhone moins chers. Sur son site Apple propose des iPhone X, 8 et 7 à des prix inférieurs à leurs tarifs neufs. Les derniers modèles, les iPhone XS et XR n'y sont en revanche pas proposés. L'iPhone 8 Plus, modèle daté de l’an dernier y est par exemple vendu 120 euros moins cher que s’il était neuf, tandis qu'un iPhone 7 sera proposé autour de 500 euros, contre plus de 630 normalement. Pour ce tarif, Apple assure la même garantie d’un an que pour un iPhone neuf, tous les accessoires neufs, une batterie et une coque extérieure neuves. La garantie représente un net avantage vis-à-vis de la concurrence, dans l'incapacité de proposer une garantie Apple pour le remplacement des composants.

D'autres sites sur le marché. Apple est cependant loin d'être le premier sur ce marché et n'est pas non plus le plus compétitif. Des sites spécialisés comme ReCommerce ou Back Market proposent les mêmes modèles d'iPhone, mais aussi d'autres plus anciens, à des tarifs plus faibles. Il est cependant nécessaire de bien vérifier l'état et la garantie du smartphone que l'on souhaite acheter reconditionné avant de craquer.