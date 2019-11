Voile : François Gabart raconte ses déboires lors de la course Brest Atlantiques

INTERVIEW

Depuis le 3 novembre 2019, un banc de trimarans a quitté le port de Brest, porté par les vents et les courants, dans le cadre de la compétition de voile Brest Atlantiques. Les ultims, cette classe de trimaran de course au large, doivent effectuer une boucle de 14.000 milles de Brest jusqu'aux côtes brésiliennes pour revenir dans la cité finistérienne en passant par le Cap à la pointe sud de l'Afrique.

Parmi les navigateurs engagés dans cette épreuve figure le Français François Gabart. Avec son équipage estampillé Macif, il a récemment connu quelques déboires : "On a eu des petits problèmes techniques. Quand on navigue à ces vitesses, dès qu'on heurte quelque chose dans l'eau, ça crée vite des dégâts". Résultat : une perte de vitesse passagère pour le trimaran.

"Une stratégie différente des concurrents"

Le recordman du tour du monde en solitaire 2017 entretient une relation de proximité avec Matthieu Noël, l'animateur phare de l’Équipée sauvage sur Europe 1, à tel point qu'il lui a envoyé un message, depuis son trimaran, pour lui souhaiter son anniversaire il y a quelques jours. Un message qui le fait ironiser sur le retard qu'il a pris dans la course : "On est obligé d'arrêter le bateau pour que le son soit bon pour la chanson ! Heureusement que ce n'est pas ton anniversaire toutes les semaines !"

Plus sérieusement, pour tenter de combler le retard sur le premier, François Gabart et son équipage ont choisi d'opter pour "une stratégie un peu différente des concurrents". "On va se rapprocher des côtes brésiliennes, explique-t-il, on observe cette possibilité depuis quasiment une semaine en suivant la météo continuellement".