Vivez l'Euro de foot avec Europe 1 et son dispositif exceptionnel

Dès le 11 juin et jusqu'au 11 juillet, Europe 1 passe à l'heure de l'Euro de football sur toutes ses plateformes. Émissions spéciales, podcast natif, newsletter quotidienne... Vibrez au quotidien pendant un mois sur Europe 1.

Europe 1 Football club

Lionel Rosso, aux commandes d'Europe 1 Sport, prend l’antenne pour 21 soirées de 20h à 23h30 et 9 autres entre 20h et 22h. Actualités de la compétition, débats pré et post-matches… Vous vivez au rythme des matches de l’Euro durant un mois, en compagnie d'Aline Riera, ancienne internationale de l'Equipe de France, Guy Roux, monument du football français et Javier Prieto Santos, rédacteur en chef à So Foot, consultants de la station.

Europe 1 vous fait vivre la compétition et les différents matches en direct, grâce aux commentaires de Cyrille de la Morinerie et de Jean-François Pérès pour les matches des Bleus, de Simon Ruben pour les adversaires de l’équipe de France et d’Aline Riera et Julien Froment pour les matchs hors-groupe des Bleus.

Chaque soir de match, place au débat entre 20h et 21h en compagnie, notamment, des envoyés spéciaux d’Europe 1. De 21h à 23h, vous pouvez suivre le match en direct avec des fréquents retours en studio pour des analyses d’experts en temps réel. Enfin, de 23h à 23h30, place au débat post-match.

Le journal de l'Euro

Chaque matin, à 8h35, Jean-François Pérès, Cyrille de la Morinerie et Simon Ruben vous présentent le Journal de l’Euro, afin de retrouver l'actualité des Bleus de manière quotidienne.

Le Brief natif

Sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur Europe1.fr, retrouvez chaque jour en podcast le Brief Europe 1 Football Club, un podcast natif composé de deux épisodes par jour, en partenariat avec Winamax. Le premier, diffusé à 7h, portera sur l'actualité de la compétition ; le second, diffusé à 12h, sera consacré à l'actualité de l'équipe de France, entre anecdotes et focus sur l'histoire des Bleus à l'Euro.

La newsletter quotidienne

Chaque matin, avant 7h, la rédaction numérique d'Europe 1 vous livre dans votre boîte mail l'essentiel sur la compétition. Résultats, programme et classements, mais aussi décryptages, analyses, reportages et interviews, pour ne rien manquer de l'épreuve. La meilleure manière de suivre la compétition et le parcours des Bleus.

