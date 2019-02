VIDÉOS - NBA All Star Game : le dunk légendaire d'Hamidou Diallo au-dessus des 2,16 mètres de Shaquille O'Neal !

C'est un dunk digne des plus grands qui est instantanément entré dans la légende NBA. Hamidou Diallo a réalisé un dunk en sautant au-dessus de Shaquille O'Neal lors du week-end du All Star Game samedi. Une action qui lui a permis de remporter le titre.

Faire un saute-mouton de 2,16 mètres. Lors de ce concours annuel, la concurrence est aussi féroce que spectaculaire. Alors pour remporter l'épreuve, l'arrière de 20 ans des Thunders d’Oklahoma City a décidé de sauter par-dessus une légende NBA, le "Big Shaq", qui culmine tout de même à 2,16 mètres de hauteur. Un problème pour le commun des mortels qui s'est révélé être une simple formalité pour Diallo qui est, en prime, rester accroché au panier pendant plusieurs secondes grâce à son avant-bras. Une référence à une autre super-star de la NBA : Vince Carter. Le numéro 15 des Raptors, considéré comme le meilleur dunker de l'histoire de la balle orange, avait remporté le concours il y a 19 ans avec ce mouvement.

La victoire à Superman. Comme si cela n'était déjà pas assez NBA, une fois perché Hamidou Diallo a entrouvert son maillot, laissant apparaître le symbole de Superman. Peut-être en référence à l'un des surnoms de Shaquille O'Neal. Sans surprise, ce dunk lui a valu la note maximale de 50 points et les applaudissements nourris des spectateurs, dont des stars de la NBA incrédules, comme son coéquipier à OKC, Russell Westbrook.

Ce dunk devenu culte a permis à Hamidou Diallo de remporter le concours de dunks, en devançant Dennis Smith junior. Le joueur des New York Knicks avait lui "dunké" sur une passe du meneur de Golden State Stephen Curry, au-dessus de Dwyane Wade, le triple champion NBA qui prendra sa retraite en fin de saison. "Quand j'ai vu que Dennis Smith m'avait 'volé' mon dunk avec mon joueur préféré (Wade, NDLR) quand j'étais enfant, je me suis dit qu'il fallait viser encore plus haut et prendre le plus grand spectateur présent dans la salle", a expliqué Diallo. "J'étais sûr que je pouvais sauter au-dessus d'O'Neal, sinon, je n'aurais pas pris le risque", a-t-il assuré.