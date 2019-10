VIDÉO - "Historique !" : quand Eugène Saccomano commentait la finale de la Coupe du monde 1998

ARCHIVES EUROPE 1

C'est une voix légendaire qui s'est éteinte. Eugène Saccomano, qui a commenté le football sur Europe 1 dès 1960 et pendant une quarantaine d'années, est mort lundi à 83 ans. Celui qui vous a accompagnés de nombreuses soirées sur Europe n°1 d'abord, puis sur Europe 1, était notamment au micro un célèbre soir de 1998. C'était le 12 juillet, au Stade de France. Un soir où il a eu tout le loisir d'exulter, comme lors du troisième but d'Emmanuel Petit qui a parachevé la victoire de la France sur le Brésil (3-0) en finale de la Coupe du monde de football.

"Et le troisième but, 3-0 ! Nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique !", s'est-il exclamé dans son style emblématique. "On les a assommés, on les a renversés !"

