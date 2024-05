Victoire du PSG en Coupe de France : au Groupama Stadium, les supporters lyonnais entre déception et fierté

Une 15e Coupe de France pour le PSG. Samedi soir, les Parisiens ont battu l'Olympique Lyonnais 2-1. Malgré leur remontada en Ligue 1, les Lyonnais n'ont pas réussi l'exploit. Une défaite qui a déçu les supporters du Groupama Stadium de Lyon, où un écran géant et une fan zone avaient été installés pour leur permettre de suivre la rencontre qui se déroulait à Lille. Europe 1 est allée à leur rencontre.

À la fin du match, les supporters lyonnais sont peu à applaudir. Les genoux au sol et le visage fermé, c'est la déception pour certains fans."Je suis dégoûté. Le 2-1, c'était juste un espoir. Mais au final, tactiquement, c'était impossible de lutter contre Paris", reconnait un supporter. "En deuxième période, on avait l'impression qu'on pouvait revenir", regrette un autre. "C'est décevant parce que finalement, il n'y avait pas un si gros écart qui s'est creusé entre Paris et l'OL alors qu'on pensait qu'on allait clairement se faire manger", ajoute une troisième.

"La saison prochaine sera la bonne"

Déçus, mais tout de même fiers de leur équipe et de leur entraîneur, Pierre Sage. Car ce match les aura fait vibrer autant que cette fin de saison. Lanterne rouge de Ligue 1 en décembre, l'OL aura finalement réussi à terminer à la sixième place et décrocher une qualification pour la Ligue Europa. "On est content. On est parti de loin et on arrive en finale de la Coupe de France. On n'a rien à regretter cette saison", sourit un fan. "On est fiers d'être Lyonnais, d'avoir assisté à une belle saison comme celle-ci", se réjouit une supportrice. "La saison prochaine sera la bonne. On va gagner la Coupe de France, la Ligue 1 et l'Europa league. On va tout gagner !", souhaite un dernier, qu'Europe 1 a rencontré.

Des supporters très loin des affrontements qui ont éclaté sur l'autoroute A1, près d'Arras. Une violence qu'ils ne comprennent pas et qui, selon eux, ne représente pas les valeurs du football.