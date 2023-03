Vice-champion en titre, le Français Théo Pourchaire domine le Grand Prix de Formule 2 à Bahreïn

Le Français Théo Pourchaire, vice-champion du monde en titre de Formule 2, a remporté, dans l'ombre de la Formule 1, sa première victoire lors de la manche d'ouverture de la saison sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. Parti en pole position, le pilote de 19 ans, issu de la filière jeunes d'Alfa Romeo F1, a dominé la course de bout en bout, s'imposant avec près de 20 secondes d'avance sur son poursuivant, le Suisse Ralph Boschung (Campos Racing). Le Barbadien Zane Maloney (Rodin Carlin), troisième, complète le podium.

Boschung s'était imposé la veille sur la course sprint, plus courte et rapportant moins de points. Pourchaire avait lui terminé 5e en partant de la 10e place. Mais, grâce à sa victoire dimanche, le Français prend la tête du championnat avec 32 points, soit quatre d'avance sur Boschung (28).

>> LIRE AUSSI - Max Verstappen remporte le premier Grand Prix de la saison en Formule 1 à Bahreïn

Quatre Français en Formule 2

Cette saison, quatre Français sont engagés en F2, l'antichambre de la Formule 1. Parmi eux, Victor Martins (Art GP), champion de Formule 3 la saison dernière, a été contraint d'abandonner dimanche après un accrochage en début de course. Il avait terminé la veille 3e de la course sprint pour ses début en F2.

Autres tricolores présents en F2, le jeune Isack Hadjar (Hitech, 18 ans) termine 7e de la course principale et Clément Novalak (Trident) 13e.