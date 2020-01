EDITO - PSG : Edinson Cavani sur le départ ? "Un joueur de foot a besoin de se sentir aimé"

EDITO

>> Et si Edinson Cavani quittait le Paris Saint-Germain dès cet hiver ? L’attaquant veut rejoindre l’Atletico de Madrid. Dimanche soir, Leonardo, le directeur sportif parisien, a pour la première fois ouvert la porte à un départ. Pour notre éditorialiste Virginie Phulpin, le PSG n’a plus vraiment le choix.

"Le club avait le choix, mais plus vraiment maintenant, il a laissé passer sa chance. Est-ce qu’on peut retenir un joueur contre son gré ? En théorie, oui, c’est vrai. La fin du contrat d’Edinson Cavani, est dans six mois. Donc si le PSG veut garder son attaquant, il le peut. Mais est-ce que ce serait une bonne idée ? À première vue, il aurait fallu garder l’Uruguayen, parce que le club est encore engagé dans quatre compétitions, et que les moments importants de la saison vont arriver. On ne gagne pas la Ligue des champions avec seulement Mauro Icardi pour marquer des buts. Il faut un groupe élargi.

Le spleen d’Edinson Cavani

Mais pour pouvoir garder Edinson Cavani, il aurait fallu le rendre heureux. Et pour ça, il aurait fallu le faire jouer un peu, lui montrer qu’il avait de l’importance, qu’il comptait. Un joueur de foot a besoin de se sentir aimé, c’est comme ça. Surtout quand il a marqué 198 buts pour le club, qu’il est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais visiblement, en câlinothérapie, Thomas Tuchel a quelques lacunes. L’entraîneur a très mal géré le cas Edinson Cavani. Quand vous traitez quelqu’un comme la cinquième roue du carrosse, a priori, pas besoin d’être un psychologue renommé pour imaginer qu’il va mal le prendre et vouloir s’en aller.

Donc on en est là, Edinson Cavani veut quitter Paris dès cet hiver. Et je ne vois pas bien ce que le PSG aurait à gagner, maintenant, en l’empêchant de partir. Il y a quelque chose qui s’est cassé. Il est trop tard pour le retenir. Pourquoi le laisser traîner son spleen sur les pelouses d’entraînement parce qu’il n’a plus envie d’être là ?

Un risque pour la Ligue des Champions ?

Si Leonardo reconnaît devant les micros qu’Edinson Cavani a demandé à partir, c’est qu’il a acté son départ. Il n’est pas du genre à faire des sorties à l’emporte-pièce sans avoir savamment calculé les retombées. Son but est de relancer l’Atlético de Madrid. Le PSG a tout intérêt à accélérer le mouvement s’il veut, éventuellement, faire venir un nouvel attaquant. Leonardo se raccroche aux branches ; expliquer que Cavani qui veut partir, et que le club ne cherche pas à pousser dehors l’idole du Parc des Princes ressort de la communication. Le problème, c’est qu’une Ligue des Champions ne se gagne avec de jolies phrases, mais avec une vraie profondeur de banc. Et là, le banc pourrait se rétrécir très vite."