US Open : Ons Jabeur, finaliste sortante, éliminée dès les 8es de finale

Ons Jabeur, 5e mondiale et finaliste l'an dernier, a été éliminée lundi dès les 8es de finale de l'US Open par la Chinoise Qinwen Zheng (23e) 6-2, 6-4. La Tunisienne de 29 ans, finaliste également à Wimbledon en 2022 et 2023, était souffrante depuis le début du tournoi et a semblé totalement à bout de forces.

Trop de fautes directes

Malgré le soutien sporadique du public, conscient qu'elle luttait de toutes ses forces, Jabeur a commis trop de fautes directes (33) pour inquiéter son adversaire. "Je suis si heureuse d'avoir si bien joué sur un grand court comme celui-là, en plus contre une grande joueuse comme Ons", s'est réjouie Zheng avant de quitter l'arène Louis-Armstrong.

La Chinoise de 20 ans avait perdu l'an dernier au troisième tour à Flushing Meadows où elle tentera cette année d'atteindre le dernier carré en affrontant la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) ou la Russe Daria Kasatkina (14e).