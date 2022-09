US Open : Danielle Collins bat encore Alizé Cornet

Alizé Cornet, 40e mondiale, a été éliminée samedi au 3e tour de l'US Open 6-4, 7-6 (11/9) par l'Américaine Danielle Collins (19e) qui avait mis fin en début de saison au plus beau parcours de la Française en Grand Chelem, en quarts de finale à l'Open d'Australie. "Alizé jouait très bien, elle m'a poussée à bout, il m'a fallu un gros mental pour la battre. Quand on regarde Alizé, elle se bat toujours, son jeu d'anticipation est un des meilleurs du circuit", a commenté Collins qui affrontera en 8es de finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e).

63 participations à des tournois du Grand Chelem consécutifs

À 28 ans, l'Américaine n'avait encore jamais dépassé le 3e tour du Majeur new-yorkais. Finaliste cette année à Melbourne, elle a atteint les quarts à Roland-Garros en 2020 et le 3e tour à Wimbledon en 2019. Le match contre Cornet a été très équilibré, entre deux joueuses hargneuses qui mettaient toutes leurs forces dans quasiment chacune de leurs frappes. L'Américaine a réussi le break dans la première manche pour se détacher 3-2 et n'a plus été rattrapée. Dans la seconde manche, chaque joueuse a conservé sa mise en jeu jusqu'au tie break. La Française s'est procuré trois balles pour égaliser à un set partout, mais c'est finalement Collins qui a conclu sur sa seconde balle de match.

À 32 ans, Cornet n'a jamais dépassé les 8es de finale à New York et restait sur une élimination dès son entrée en lice en 2021. Outre son quart à Melbourne, elle a ensuite été battue au 3e tour à Roland-Garros et en 8es de finale à Wimbledon où elle avait écarté la N.1 mondiale Iga Swiatek au troisième tour, mettant ainsi un terme à une série de 37 victoires consécutives de la Polonaise. Cornet a établi à New York un nouveau record de 63 participations à des tournois du Grand Chelem consécutifs, améliorant celui qu'elle co-détenait depuis Wimbledon avec la Japonaise Ai Sugiyama.