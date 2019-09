US Open : Gaël Monfils éliminé en quart de finale après un match fou

Des services à aplatir une armoire, des coups droits à stopper un camion... Malgré une résistance acharnée, Gaël Monfils a succombé sous les coups du colossal Matteo Berrettini, mercredi en quarts de finale de l'US Open.

"Quel combat !" a lancé l'Italien à l'issue des 3h57 minutes de bras de fer et d'un 5e set absolument insoutenable de tension.

"Je ne me souviens d'aucun point... que de la balle de match. Et des double-fautes, j'en ai trop fait", a-t-il ajouté, en référence notamment à celle qui lui a gâché une balle de match alors qu'il menait 5-3 dans la dernière manche. Monfils a d'ailleurs refait son service de retard dans la foulée et a sauvé deux autres balles de match à 6-5, dont une qu'il avait offerte sur une double faute.

"J'ai eu la chance que lui (Gaël) n'ait pas de balle de match", a dit Berrettini, 25e mondial à 23 ans et qui sera le deuxième Italien à jouer une demi-finale de Grand Chelem après Corrado Barazzutti en 1977 à l'US Open. L'Italien a conclu sur sa 5e balle de match, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5).

Problèmes au service

Le Français (33 ans), dont la saison a été marquée par de nombreux forfaits sur blessure y compris avant son quart de finale au Masters 1000 d'Indian Wells et avant sa demi-finale au Masters 1000 de Montréal, était en pleine possession de ses moyens à Flushing Meadows.

"C'était dur, je me suis battu autant que j'ai pu, mais j'ai eu trop de problèmes au service", a commenté Monfils qui a en effet commis 17 double-fautes sur l'ensemble du match. Au prochain tour, Berrettini jouera sa première demie en Grand Chelem face à Rafael Nadal (2e) ou Diego Schwartzman (21e) qui s'affrontaient en clôture de programme de cette 10e journée.