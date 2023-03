Un Français remporte la mythique course universitaire d'aviron au Royaume-Uni avec Cambridge

Le rameur Noam Mouelle, 21 ans, est devenu le troisième Français à remporter la mythique course d'aviron entre les universités anglaises d'Oxford et de Cambridge, cette dernière ayant gagné la 168e édition, dimanche. Malgré des conditions météorologiques compliquées, qui ont rendu difficile le fait de garder leur ligne pour les deux bateaux, Cambridge a pris la tête dès le début de la course pour ne plus la lâcher.

Les bleus clairs ont terminé avec une longueur d'avance sur les bleus foncés pour s'adjuger leur 86e victoire en 18 minutes et 18 secondes, contre 81 pour Oxford et un match nul. Licencié au club du Perreux-sur-Marne et membre de l'équipe de France des moins de 23 ans lors des derniers Championnats du monde, Mouelle a rejoint Cambridge dans le cadre de son doctorat en physique des particules.

Après 2006...

Les tricolores portent bonheur à leurs universités lorsqu'ils prennent part à la course puisque, avant lui, Bastien Ripoll avait gagné la 152e course masculine, en 2006, avec Oxford, alors que Myriam Goudet avait remporté la course féminine en 2017 et 2018 avec Cambridge. Elle avait d'ailleurs lancé une série qui s'est encore poursuivie dimanche avec la 6e victoire de rang et la 46e dans l'histoire de Cambridge, contre 30 pour Oxford, chez les femmes.

La Boat Race se déroule tous les ans au printemps sur la Tamise, à Londres, sur 6,7 km. C'est une véritable institution diffusée en direct sur la BBC, suivie par des millions de téléspectateurs et plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur les bords de la Tamise.