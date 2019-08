Ultra-trail du Mont-Blanc : "Cette course, c'est un peu le Graal" pour Gilles Bouleau

Ça sonne terrible et ça l'est. L'Ultra-Trail du Mont-Blanc, qui débute lundi, est la reine des courses d'endurance. Trois pays, 18 communes différentes, 100 nationalités parmi les concurrents pour 7 courses différentes jusqu'au 1er septembre. C'est le défi d'une vie pour de nombreux coureurs. Ils sont 2.300 coureurs à espérer avaler les 171km, 10.000 mètres de dénivelé, trois pays traversés (Suisse, France, Italie)... Un rêve pour tous les trailers, qui nécessite plus de quatre mois de préparation. Trop compliqué pour Gilles Bouleau, comme il l'a expliqué à Mathieu Belliard, lundi matin.

"Je suis tombé dans la marmite de la course à pieds aux alentours de 13 ou 14 ans" raconte Gilles Bouleau, qui affirme pratiquer " du marathon, des 10 kilomètres, du trail."

Chaque semaine, Gilles Bouleau retrouvent des collègues, qui partagent la même passion et dont certains participent à l'Ultra-trail, et parcourent 30 à 35 kilomètres à pied : "Cette course, c'est peu le Graal. On dit qu'avec la Diagonale des fous, que c'est la course la plus dure du monde." "Pendant 25, 30 heures, vous courez, vous montez et il faut oublier toute notion de sommeil et de repos" ajoute-t-il.

Gilles Bouleau effectue également sa rentrée ce soir à 20h devant les français : "Un 20 h est une partition qui doit sans cesse être renouvelé et modernisé" raconte-t-il tout en affirmant que "la seule chose qui ne change pas, c'est l'heure et la durée."

Alors, est-il plus facile de présenter le 20h que de participer à l'Ultra-trail ? "Il y des similitudes" répond le présentateur. "Il faut savoir gérer son effort car dans le 20h, il ne faut pas s'épuiser tout de suite (…) Au début, il y a 7 ans, j'étais parfois épuisé à 20h" confie-t-il.