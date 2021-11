Transat Jacques-Vabre : un jeune couple se lance dans l'aventure

Ce dimanche, la 15e édition de la Transat Jacques-Vabre se lance depuis le bassin Paul Vatine, un ancien skipper disparu lors de la 4e édition, en 1999, du Havre. Les différentes arrivées devraient se faire 10 à 15 jours plus tard à Fort-de-France en Martinique. La course réunit plusieurs classes de bateaux, de tailles et de vitesses différentes, qui ont chacun un tracé précis pour rejoindre la côte martiniquaise. Les Granvillais Martin Louchart et Clara Fortin, 19 ans et 26 ans, vont enfin réaliser leur projet amorcé il y a deux ans.

Un projet monté de toutes pièces

En 2019, Martin, 17 ans, devient le plus jeune skipper de l’histoire à participer à la Transat Jacques-Vabre. Il termine 18e de la course des Class40, une catégorie de bateaux monocoques. "Plus on s’y prend tôt, plus on a la chance de faire rapidement des podiums", pense-t-il. "Moi, je m’y suis pris vachement tôt." Clara, elle, était restée sur le quai ce jour-là, mais ils se sont fait la promesse de partir ensemble en 2021.

Chose promise, chose due, les Manchois seront bien au départ de la "route du café" dimanche. L’histoire est déjà belle, mais elle l’est encore plus lorsque l’on sait qu’ils ont monté ce projet eux-mêmes. Martin a, dès son retour de la Transat 2019, créé son entreprise nommée "Exsailance". Clara, alternante dans l’entreprise de son compagnon, a créé son association. Cela leur a donc permis de financer ce projet, à savoir trouver un bateau et des partenaires.

"On ne passe pas inaperçu"

Voilà leur Class40, baptisé "Randstad-Ausy", prêt à l’emploi. Le plus jeune binôme de la course est bien sûr très observé. "On entend 'la garderie' ou bien 'les petits jeunots'. Ça nous fait rire parce qu'on sait que nous ne passons pas inaperçu", observe Clara Fortin. "On ne va pas gagner cette Jacques-Vabre là, mais peut-être dans 2, 4 ou 6 ans… Qu’est-ce qu’on en sait ?"

Dernier détail insolite concernant ce couple, et pas des moindres : Clara souffre d’hémophilie, une anomalie de la coagulation sanguine. Autrement dit, la moindre blessure peut se transformer en hémorragie. Alors, elle s’équipe d’un casque lors de vent violent et porte des genouillères sur le bateau la quasi-totalité du temps. La Jacques-Vabre est donc un véritable défi à plus d'un titre pour elle.

Mais malgré les difficultés, le 7 novembre, Clara Fortin et Martin Louchart prendront le départ. Pour une fois, tous les regards ne seront portés que sur les favoris et stars de la voile, mais aussi sur ce couple, déterminés à écrire l’histoire de cette course.