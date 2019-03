Tous les résultats de la 30ème journée de Ligue 1 : Caen s'impose à Monaco, Dijon s'enfonce

Alors que Caen respire, Dijon s'enfonce dans la zone rouge, à l'issue de la 30ème journée de Ligue 1.

Caen cède la lanterne rouge à Dijon. Dimanche, les Caennais ont réalisé une belle opération en surprenant Monaco sur son terrain (0-1). Grâce à un but de Crivelli et à un excellent Brice Samba, les Normands sortent donc de la zone de la relégation directe. Caen prend à Guingamp, qui compte un match en moins, sa place de barragiste (23 points contre 22), et laisse à Dijon (21 pts) la dernière place.

Dijon, justement, a tout perdu en six minutes face à Nice (0-1), entre l'expulsion de Frédéric Sammaritano (54e) et le but de Pierre Lees-Melou (60e). L'entraîneur Antoine Kombouaré réclamait du "mental", mais c'est bien plus qu'il manque aux Bourguignons : des buts - un seul inscrit lors des sept derniers matches de L1 -, et des points surtout - seulement 5 engrangés depuis l'arrivée du technicien en janvier.

Amiens conserve sa bonne dynamique à domicile. De son côté, Amiens (17e) mise sur ses supporters et son stade de la Licorne pour obtenir son maintien, avec succès. Les Picards ont enchaîné contre Bordeaux (0-0) un quatrième match de suite sans perdre à domicile (3 victoires, 1 nul), pour garder une confortable avance de sept points sur le barragiste Caen.