Tournoi des VI Nations : «Si on perd, c'est fini», met en garde Paul Willemse avant le Crunch

"Si on perd, c'est fini", a assuré ce mardi le deuxième ligne du XV de France Paul Willemse, à quelques jours du choc contre l'Angleterre à Twickenham dans le Tournoi des VI Nations 2023. Le Crunch, c'est "toujours un match spécial", a-t-il poursuivi alors que les Bleus attendent depuis 18 ans une victoire en terre anglaise dans le tournoi. Les Bleus restent sur une note positive après la victoire face à l'Écosse lors de troisième journée du Tournoi.

Les Bleus n'ont plus gagné en Angleterre depuis 2007 et un succès 21-15 en test-match. Il faut même remonter au 13 février 2005 pour voir un succès français à Twickenham dans le Tournoi (18-17), grâce à six pénalités de Dimitri Yachvili. "Je ne peux pas vous parler de 2007. On n'a jamais gagné là-bas (sous l'ère Galthié), ce sera un gros défi: si on perd, c'est fini donc on va le préparer comme une finale. C'est le match le plus important... pour l'instant", a ajouté le joueur de Montpellier (30 ans, 27 sélections).

"Tout est possible"

"L'Angleterre aime jouer devant son public. C'est important pour eux. C'est toujours un match spécial pour l'histoire entre les deux pays, pour l'histoire du Crunch", a-t-il rappelé en conférence de presse. "Tout est possible. On sait que c'est une grosse équipe, que c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas", a abondé son partenaire Gaël Fickou. "La preuve, ça fait dix-huit ans. Ca ne va pas être simple. On cherche à gagner tous les matches, à être performants et ça passe par de grosses prestations à Twickenham, dans une ambiance de dingue. On se prépare à ça".

"On a plus d'expérience maintenant, on a passé plus de temps ensemble. On se connaît de mieux en mieux mais ça reste une équipe redoutable, difficile à manipuler, surtout chez elle, où ils sont transcendés. Ca va être un match très dur", a également estimé le centre du Racing 92 (28 ans, 77 sélections).

Depuis 2020 et l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France, les Bleus ont battu le XV de la Rose en ouverture du Tournoi (24-17), au Stade de France, puis en 2022 (25-13). Mais ils restent sur deux revers en Angleterre (22-19 en décembre 2020 puis 23-20 en mars 2021).