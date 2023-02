Tournoi des VI nations : après leur défaite, les Bleus sont bien décidés à battre l'Écosse

Pour leur troisième match du Tournoi des VI nations ce dimanche, les Bleus recevront les Écossais quinze jours après leur défaite en Irlande. Alors, pour se montrer à la hauteur, toute la semaine, les Bleus se sont réappropriés leur QG de Marcoussis, qui ne les avait pas encore accueillis depuis le début du tournoi. Un entraînement a même été ouvert aux écoles de rugby.

"Ça fait toujours du bien de trouver la tribune de Marcoussis pleine et de voir qu'on nous soutient toujours autant", explique le deuxième ligne Romain Taofifenua. Et d'ajouter : "On a hâte d'être à dimanche pour retrouver notre stade aussi. Pouvoir jouer à la maison, ça va nous faire du bien aussi."

Un simple accident de parcours ?

Les hommes de Fabien Galthié ont joué leurs deux premiers matches à l'extérieur, d'abord à Rome, puis à Dublin, où ils ont subi leur premier revers en quinze rencontres. "On a préparé la semaine de l'Écosse avec un gros volume de jeu pour être prêts contre eux, parce que c'est une équipe avec des joueurs très athlétiques, donc on s'attend à avoir beaucoup de temps de jeu effectif", estime le talonneur remplaçant Gaetan Barlow.

À Dublin, ce sont les Irlandais qui avaient concassé physiquement les Bleus devant leur public. Face à des Écossais en pleine confiance, toujours en course pour le Grand Chelem, les Bleus devront démontrer que Dublin n'était qu'un accident de parcours.