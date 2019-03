Tournoi des Six Nations : Le XV de France remporte un succès médiocre en Italie

Rome, terminus du calvaire : le XV de France a achevé son pénible Tournoi des six nations samedi (13h30) en Italie. A six mois de la Coupe du monde de rugby au Japon, il y avait urgence à redonner (un peu) d'espoir aux amoureux du ballon ovale. Après une série de défaites inquiétantes, le XV de France a clôturé son Tournoi des six nations par une victoire face à l'Italie.

Les Bleus terminent la compétition sur un bilan négatif avec trois défaites contre le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande, pour deux succès face à une Ecosse diminuée et des Transalpins qui ont failli remporter leur premier match depuis 2015