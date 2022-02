Tournoi des Six nations : la France vient à bout de l'Irlande (30-24)

Le XV de France a remporté son deuxième match en dominant l'Irlande (30-24), samedi, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations 2022. Les Bleus, qui avaient battu l'Italie (37-10) la semaine dernière , sont la dernière équipe invaincue dans la compétition. Les Bleus (9 points) prennent donc seuls la tête du classement devant leurs adversaires du jour (6 pts) et l'Ecosse, surprise au pays de Galles (20-17), et en attendant le match entre l'Italie (0 pt) et l'Angleterre (1 pt) dimanche.

Un troisième succès consécutif face à l'Irlande

Dans un match de haute intensité, les hommes de Fabien Galthié ont inscrit deux essais par le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont (2e) et par le pilier Cyril Baille (54e). Suffisant pour dominer le XV du Trèfle pour la troisième fois consécutive, après les victoires de 2020 (35-27) et de 2021 (15-13). L'arrière Melvyn Jaminet a, lui, inscrit vingt points, tous au pied.

Le Tournoi des six nations marque une pause d'une semaine, qui va permettre aux Bleus de souffler un peu avant de reprendre leur marche en avant, avec le déplacement en Ecosse, le 26 février, sur la route d'un premier sacre depuis 2010.

"On n'a jamais douté", réagit Damian Penaud

L'ailier français Damian Penaud a réagi au micro de France 2 après la victoire des Bleus : "On s'attendait à un vrai combat. Ça a été un bras de fer pendant 80 minutes mais on est resté solidaire. Il y a eu un énorme état d'esprit et on est très content. On fait une mauvaise entame de deuxième mi-temps, mais le mot clé a été la solidarité. On n'a jamais douté, pas un seul instant. On s'est remis la tête à l'endroit et c'est ce qui fait notre force."