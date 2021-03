Tournoi des six nations : France-Ecosse reprogrammé le vendredi 26 mars

Le match entre la France et l'Écosse, reporté après une vague de contaminations au Covid-19 chez les Bleus, sera rejoué le 26 mars, a annoncé jeudi le comité organisateur du Tournoi des six nations 2021. La rencontre, comptant pour la 3e journée, était initialement prévue le 28 février et se jouera donc le 26 mars, à 21h au Stade de France, où les Bleus pourraient être sacrés dans le Tournoi pour la première fois depuis 2010, à condition de gagner préalablement contre le pays de Galles, samedi. En début de semaine, les Six nations avaient déjà indiqué à l'AFP que la date du 26 mars était "la date privilégiée".

Incertitude sur la présence de plusieurs joueurs écossais

Selon les informations de l'AFP, les négociations sont toujours en cours autour de la libération des internationaux écossais évoluant dans le championnat anglais. Les clubs de Premiership refusent en effet de libérer leurs joueurs du XV de Chardon pour une rencontre ne figurant pas dans la fenêtre internationale, comme le prévoit le règlement. Plusieurs joueurs, dont le capitaine Stuart Hogg (Exeter), le pilier Jamie Bhatti (Bath), le deuxième ligne Jonny Gray (Exeter), le centre Chris Harris (Gloucester) ou l'ailier Sean Maitland (Saracens), pourraient ainsi manquer à l'appel face au XV de France.

Côté Top 14, Fédération (FFR) et Ligue (LNR) sont tombées d'accord : les internationaux français seront libérés pour rejoindre Marcoussis toute la semaine puis affronter l'Ecosse le vendredi. La rencontre avait initialement été reportée après seize contaminations au Covid-19 dans les rangs français: douze joueurs et quatre membres de l'encadrement, dont le sélectionneur Fabien Galthié. Après quatre journées, et donc un match en moins chacune, la France occupe la troisième place (10 points) au classement du Tournoi tandis que l'Ecosse est cinquième (6 pts). Les Bleus peuvent encore remporter le Tournoi 2021 mais ils doivent battre Gallois et Ecossais.