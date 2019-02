Tournoi des Six nations : des supporters gallois bloqués par la neige avant le match au Stade de France

De nombreux supporters gallois risquent de ne pas arriver à temps au Stade de France, vendredi soir, pour l'ouverture du Tournoi des Six nations. De nombreux vols ont en effet été annulés pour cause de neige..

De longues files d'attente à Cardiff et à Bristol. Les aéroports de Cardiff et Bristol ont été confrontés à l'annulation de nombreux vols et de longues files d'attente se sont formées de fans espérant pouvoir arriver à temps à Saint-Denis, où le coup d'envoi doit être donné à 21 heures.

L'ancien capitaine gallois devenu commentateur Sam Warburton fait partie des voyageurs bloqués après l'annulation de son vol de 9h30 qui devait relier Cardiff à l'aéroport Charles-de-Gaulle. "Quelques gars sont partis hier de Bristol", a-t-il expliqué à l'antenne galloise de la BBC. "Mais moi je devais travailler pour la BBC hier soir. On savait que ce serait juste pour ce matin, mais je suis sûr que ça va aller". L'aéroport de Bristol a indiqué sur sa page Twitter que les "perturbations des vols risquent de durer dans l'après-midi en raison des chutes de neige en cours".

1/2 Weather update 1400: Due to continued adverse weather, the majority of flights have been cancelled for the remainder of today (1st February). We anticipate operating as normal on Saturday.