Tournoi des Six Nations : des choix forts dans le XV de France pour défier l'Italie

Les Bleus lancent le Tournoi des Six Nations 2022 ce dimanche face à l'Italie, privés du sélectionneur Fabien Galthié mais avec des garanties offertes par les succès de l'automne et le retour de la charnière toulousaine, Antoine Dupont et Romain Ntamack. Deux mois après avoir battu les All Blacks (40-25), le XV de France reprend sa marche en avant avec une première étape a priori à sa portée : la Squadra Azzurra, éternelle cuillère de bois du Tournoi, qui court après son premier succès dans la compétition depuis 2015.

Les retours de Marchand et Cretin

La préparation des Bleus a été perturbée vendredi par l'annonce par la Fédération française de rugby que le sélectionneur Fabien Galthié, testé jeudi puis vendredi, était positif au Covid. Un quatrième cas après ceux de Pierre Bourgarit (La Rochelle) le 24 janvier, de Thibaud Flament (Toulouse) deux jours plus tard et d'un "membre de l'encadrement logistique" le 2 février, selon la FFR. Mais si Fabien Galthié n'est pas attendu en tribunes, sur le terrain en revanche, on retrouvera treize des quinze tombeurs de la Nouvelle-Zélande.

Julien Marchand, qui avait cédé sa place de talonneur en raison d'une blessure aux côtes à l'automne, retrouve son poste, tandis que Dylan Cretin s'installe en troisième ligne. "Dylan est là tout le temps, il s'entraîne avec nous, il est de toutes les compétitions, toutes les tournées. On a joué vingt test-matches, il a treize sélections. Ce qui fait qu'il démarre aujourd'hui, c'est d'abord son niveau de jeu et la complémentarité qu'il peut avoir", a expliqué Fabien Galthié à l'AFP. Le Lyonnais, chouchou de l'entraîneur de la touche française Karim Ghezal, qui n'avait pas été très utilisé lors de la tournée de novembre, profite également du repositionnement de Cameron Woki, habituel troisième ligne à l'UBB, et des absences de Charles Ollivon, blessé genou, et Thibaud Flament, positif au Covid.

Jonathan Danty a également été choisi au centre avec Gaël Fickou, au détriment de Yoran Moefana. "Il a été exceptionnel durant l’Autumn Nations Cup et en Australie", avait déclaré Fabien Galthié en novembre dernier.

23 victoires des Bleus sur les 24 derniers matchs face à l'Italie

Habituel remplaçant de Romain Ntamack à l'ouverture, le numéro 10 de l'UBB, Matthieu Jalibert est quant à lui "trop juste" et ne figure pas sur la feuille de match, au contraire des Toulousains, absents lors de la première semaine du rassemblement. Antoine Dupont, François Cros, Anthony Jelonch, Cyril Baille et Romain Ntamack avaient été testés positifs au coronavirus fin janvier. Le demi de mêlée Antoine Dupont, capitaine des Bleus et meilleur joueur du monde, n'a d'ailleurs joué qu'un seul match depuis le 11 décembre dernier.

L'Italie de son côté n'a plus gagné un match dans la compétition depuis février 2015 et reste sur une édition 2021 catastrophique après avoir enregistré des records de points et d'essais encaissés. L'an dernier, les Bleus avait surclassé la "Nazionale" en s'imposant 50-10, avec un doublé de Teddy Thomas et quatre passes décisives d'Antoine Dupont. Ils restent en effet sur 23 victoires en 24 matchs face à la Squadra Azzurra.

Le XV de Fabien Galthié avait terminé dauphin du Tournoi des Six Nations 2021 après avoir enregistré une défaite face à l'Ecosse (23-27) à domicile et une en Angleterre (23-20). Ils avaient tout de même ôté les rêves de Grand Chelem au Pays de Galles, en s'imposant au Stade de France dans les arrêts de jeu (32-30).