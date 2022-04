Tournoi des six nations 2023 : découvrez le calendrier des Bleus

La France, victorieuse du Grand Chelem en 2022, commencera le Tournoi des six nations 2023 en se rendant à Rome le 5 février et le clôturera en recevant le pays de Galles le 18 mars, avant d'organiser le Mondial à l'automne. Entre ces deux dates, selon le calendrier révélé mercredi par les organisateurs de la compétition, les Bleus se déplaceront à Dublin le 11 février, accueilleront l’Écosse le 26 février et iront à Londres le 11 mars.

Les éditions dites "impaires" du Tournoi se traduisent pour l'équipe de France par trois déplacements et deux réceptions, à l'inverse des années paires, comme c'était le cas en 2022, durant laquelle les Bleus reçoivent trois fois et se déplacent deux fois.

Les Bleus tenants du titre

Cette année, les Français ont battu l'Italie (37-10) au Stade de France le 6 février, puis l'Irlande (30-24), également dans l'enceinte dionysienne le 12 février. Ils ont ensuite dominé l'Écosse (36-17) à Murrayfield le 26 février, avant de l'emporter sur le pays de Galles (13-9) à Cardiff le 11 mars.

Les Bleus ont enfin conquis le Grand Chelem, le premier depuis 2010 et le dixième de son histoire pour l'équipe de France, en battant l'Angleterre (25-13) le 19 mars au Stade de France.

La Coupe du Monde prévu en septembre 2023

"Encore une fois, nos supporters ont dû attendre le dernier match pour connaître le vainqueur du Tournoi (...) La combinaison d'une couverture médiatique incroyable et le retour attendu des supporters dans les stades a rendu ce Tournoi des Six Nations vraiment spécial", s'est félicité le patron de la compétition, Ben Morel, cité dans un communiqué de l'instance organisatrice.

La Coupe du monde de rugby se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.