Tour de France : Wout Van Aert remporte le contre-la-montre à Saint-Emilion

Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a remporté samedi la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), huitième de l'étape, a conservé son maillot jaune avant la dernière étape, en principe une simple formalité jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées. Pogacar a fait moins bien dans le second contre-la-montre que son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard, qui s'est classé troisième de l'étape, à 32 secondes de van Aert. L'Equatorien Richard Carapaz a assuré sa troisième place sur le podium final.

Le contre-la-montre, sous un soleil estival dans les vignobles réputés du Libournais et de Saint-Emilion, a laissé inchangé l'ordre des dix premiers du classement général. Pogacar compte 5 min 20 sec d'avance sur Vingegaard et 7 min 03 sec sur Carapaz, avant la dernière étape. Wout van Aert, déjà vainqueur de l'étape du Ventoux durant la deuxième semaine de course, le 7 juillet, s'est imposé pour la cinquième fois dans le Tour, mais pour la première fois dans un contre-la-montre.

En lice pour les JO

A Laval, le 30 juin, le Belge avait pris la 4e place du premier chrono du Tour, à 30 secondes de Pogacar. Agé de 26 ans, van Aert sera en lice pour l'or olympique dans les prochains JO à Tokyo, tant dans la course en ligne que dans le contre-la-montre. Pour boucler la distance des 30,8 kilomètres, il a roulé à la moyenne de 51,5 km/h. Il a repoussé le deuxième, le Danois Kasper Asgreen, à 21 secondes, et Vingegaard à 32 secondes.

La 21e et dernière étape, qui se joue traditionnellement au sprint, est programmée dimanche entre Chatou, dans l'ouest parisien, et les Champs-Elysées (108,4 km). Pour le Britannique Mark Cavendish, déjà vainqueur à quatre reprises depuis le départ, c'est l'occasion de dépasser le Belge Eddy Merckx avec lequel il détient le record des 34 victoires d'étape.