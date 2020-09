Wout Van Aert a encore été le plus fort. Le coureur belge (Jumbo-Visma) s'est imposé mercredi au sprint lors de l'arrivée de la 5ème étape du Tour de France, à Privas, et remporte ainsi sa deuxième victoire d'étape dans cette édition 2020. Julian Alaphilippe n'a lui pas connu de problèmes et conserve son maillot jaune.