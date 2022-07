Tour de France : quand la chaleur met les coureurs à l'épreuve

A peine 24h après la victoire du Britannique Tom Pidcock à l'Alpe d'Huez, les coureurs du Tour de France sont à nouveau sur le pont pour la 13e étape entre Bourg d'Oisans et Saint-Étienne. Au terme d'une course effectuée sous une chaleur de plomb, le Danois Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune, tandis que le Français Romain Bardet a glissé de la 2e à la 4e place. Ce vendredi encore, les coureurs devront composer avec l'envolée du mercure.

Another uncertain day on the Tour, where a break or the sprinters could have their say!



Une nouvelle journée indécise sur la route du #TDF2022, où les sprinteurs pourraient avoir le dernier mot ! pic.twitter.com/rZ6tqqJMSQ — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

D'ailleurs, jeudi, plusieurs d'entre eux se sont plaints de la chaleur, malgré l'air relativement frais en haute montagne. "J'ai fait un coup de chaud, j'avais plus d'eau depuis quelques kilomètres et j'ai pas réussi à me ravitailler. Il faut bien récupérer, bien s'hydrater et faire attention aux défaillances, car ce sera ça le problème", expliquait Valentin Madouas, l'un des coéquipiers des grimpeurs David Gaudu et Thibaut Pinot au sein de l'équipe Groupama-FDJ.

37 degrés prévus dimanche à Carcassonne

Cette chaleur va aller crescendo dans les prochains jours sur la route du Tour. Jusqu'à 31 degrés attendus aujourd'hui à Saint-Etienne, 36 demain à Mende et 37 à Carcassonne dimanche. Cyril Lemoine, qui participe à son huitième Tour de France, raconte qu'en cas de fortes chaleurs, il peut boire 10 bidons sur une seule étape.

"Toute la journée on a la gourde à la main et après on se met des glaçons aussi derrière la nuque. Certains s'arrosent et on ouvre le maillot, donc après on essaye de faire au mieux", indique-t-il. Mais si jamais un coureur accepte de la part d'un spectateur une boisson, le règlement du Tour de France est formel. Il le fait à ses risques et périls.