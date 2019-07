Tour de France : Nairo Quintana remporte la 18ème étape entre Embrun et Valloire, Julian Alaphilippe toujours en jaune

Nairo Quintana, qui a souvent été moqué pour sa propension à rester dans les roues, a placé une attaque décisive, mercredi, sur les pentes du Galibier. Le coureur colombien, qui n'était plus dans la course pour la victoire finale, est passé seul en tête au sommet avant de l'emporter en solitaire à Valloire, terme de cette 18ème étape longue de 208 km et qui partait d'Embrun. Le coureur de la Movistar - dont certains équipiers ont étrangement roulé en tête de peloton dans le col d'Izoard, sans que cette tactique n'ait eu de suite - a laissé derrière lui ses quatre derniers compagnons d'échappée, dont le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), 2ème à l'arrivée à 1'35", et le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana), 3ème à 2'28".

⚡ @NairoQuinCo attacks! No-one is able to follow the Colombian!

⚡ Attaque de Nairo Quintana ! Personne ne peut suivre le Colombien ! #TDF2019pic.twitter.com/XzTo47Rv5C — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

Il s'agit de la troisième victoire d'étape sur le Tour de France pour Quintana, déjà vainqueur au Semnoz en 2013 et au col du Portet l'an dernier. Derrière Quintana et les quelques coureurs rescapés de l'échappée matinale (33 coureurs), la lutte entre les favoris du Tour a eu lieu tardivement, le Colombien Egan Bernal (Ineos) étant le seul à porter une attaque tranchante à un peu plus de 3 km du sommet du Galibier. Sur la ligne d'arrivée, le Maillot blanc du Tour a repris 32" à Julian Alaphilippe et s'est replacé de la 4ème à la 2ème place du général (à 1'30"), au détriment de son équipier britannique, Geraint Thomas (+1'35").

Quand Thomas roule derrière son équipier…

Le vainqueur sortant du Tour a pourtant tout fait pour conserver sa place de dauphin, y compris attaquer derrière son équipier ! Alors qu'il restait à peine un kilomètre d'ascension dans le Galibier, certes très difficile, le Gallois a placé une "mine" en tête du groupe des favoris. Mais elle est restée vaine, Thibaut Pinot revenant sur lui avant même le sommet. Lâché dans les derniers lacets du Galibier, Alaphilippe s'est accroché et a réussi à faire la jonction avec le groupe Thomas-Pinot au milieu de la descente vers Valloire, ne concédant que du temps à Bernal.

Julian Alaphilippe is back in the main group !!! WHAT A RIDE!



Alaphilippe est de retour dans le groupe des favoris !!! QUELLE DESCENTE ! #TDF2019pic.twitter.com/uyljsy2MCT — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

La grande bagarre continuera jeudi, avec une étape plus courte, mais avec deux cols de choix au programme, l'Iseran, le "toit" du Tour, et la montée finale vers Tignes.