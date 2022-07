Tour de France: Matthews s'impose à la 14e étape, la 15e promise aux baroudeurs

Lors de la 14e étape du Tour de France, c'est l'Australien Michael Matthews qui est arrivé en tête. L'Australien a pris le dessus au sommet de la montée Laurent Jalabert à Mende. Le Français Thibaut Pinot termine troisième. Derrière l'échappée, Tadej Pogačar a attaqué le maillot jaune mais sans parvenir à le décrocher. Jonas Vingegaard s'attend tout de même à d'autres tentatives.

Slovène contre Danois

"Je m'attends à ce qu'il m'attaque tous les jours, peut être même lors du jour de repos. On ne sait jamais", plaisante le Danois. "Vous savez, je ferai la même chose si j'étais dans sa situation. J'utiliserai aussi toutes les opportunités que j'ai. C'est ce qu'il fait et je suis déjà content d'arriver à le suivre." Pour l'instant, Vingegaard reste toujours en jaune.

Ce dimanche, direction la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. Une étape promise aux baroudeurs comme Alexis Gougeard. "C'est une belle étape. On l'a repéré avec l'équipe, on a fait les reconnaissances. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est dur sans être trop dur, c'est usant. Donc ça peut être quelque chose de bien si je suis devant." Peut-être une première victoire française sur le Tour cette année.

Pour l'instant, côté tricolore, Romain Bardet est quatrième au classement général, David Gaudu est huitième.