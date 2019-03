Tour de France : les dernières invitations à Direct Energie et Arkea-Samsic

Les équipes Direct Energie et Arkea-Samsic ont reçu les deux dernières cartes d'invitation du prochain Tour de France, qui partira le 6 juillet de Bruxelles, a-t-on appris vendredi de source officielle. Les quatre équipes invitées sont les mêmes que l'année passée, ce qui laisse sur la touche la formation Vital Concept et son leader Pierre Rolland.

"La logique aurait voulu qu'on attende". L'équipe écartée vendredi a regretté que les organisateurs n'aient pas attendu avant de choisir les dernières formations invitées. "La logique aurait voulu qu'on attende encore", a déclaré à l'AFP son dirigeant-fondateur Jérôme Pineau. "On n'a pas été meilleur, on n'a pas été moins bon". Le dernier billet a été attribué à une autre équipe bretonne, Arkea-Samsic, au motif de la présence du meilleur grimpeur du Tour 2017, Warren Barguil, l'un des coureurs français les plus populaires. Vital Concept, pour sa deuxième année d'existence, doit donc se contenter du Dauphiné, autre course organisée par ASO (comme le Tour).

"Trop tôt pour connaître les conséquences". "Notre présence au Tour n'aurait pas fait tâche", a estimé Jérôme Pineau en soulignant que son équipe s'est renforcée à l'intersaison avec des habitués de la Grande Boucle, Cyril Gautier, Arthur Vichot et surtout Pierre Rolland, vainqueur de deux étapes par le passé, à côté de Bryan Coquard, présent dès la première année. "C'est trop tôt pour connaître les conséquences", a ajouté le manager de Vital Concept. "Cela ne remet pas en cause le projet mais, pour renégocier avec les coureurs..."