Tour de France : le Slovaque Peter Sagan remporte la 5ème étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, Julian Alaphilippe toujours en jaune

Le Slovaque Peter Sagan (Bora Hansgrohe) a enlevé mercredi la 5ème étape du Tour de France qui reliait Saint-Dié-des-Vosges à Colmar, sur 175,5 km. Le parcours, pourtant accidenté, n'a pas souri aux baroudeurs. L'échappée du jour, composée du Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal), du Letton Tom Skujins (Trek), de l'Australien Simon Clarke (EF Education First) et du Danois Mads Würtz (Katusha-Alpecin) a tenu un peu plus de 130 km avant que ses membres ne soient repris dans les côtes de la deuxième partie d'étape.