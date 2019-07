Tour de France : Teuns vainqueur surprise à La Planche des Belles Filles, Alaphilippe perd son Maillot jaune

La Planche des Belles Filles a souri à un outsider, jeudi. Le Belge Dylan Teuns a remporté la 6ème étape du Tour de France qui reliait sur 160,5 km Mulhouse à la célèbre montée de Haute-Saône. Le coureur de l'équipe Bahrain-Merida a devancé dans un sprint à deux, dans un pourcentage dantesque (+ de 20%) et sur un terrain gravillonné, son compagnon d'échappée, l'Italien Giulio Ciccone. Le grimpeur de l'équipe Trek-Segafredo n'a pas tout perdu puisqu'il subtilise le Maillot jaune de leader à Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) pour six secondes seulement. Le récent vainqueur du Grand prix de la montagne sur le Tour d'Italie a notamment bénéficié des différentes bonifications, et notamment des huit secondes offertes au sommet du col des Chevrères, qu'il a franchi en tête.

Alaphilippe, qui perd le Maillot jaune, a pourtant impressionné dans la très attendue montée finale, se permettant le luxe d'attaquer en tête du groupe des favoris, ne se faisant déborder dans les derniers mètres que par le vainqueur sortant du Tour, Geraint Thomas (Ineos), et son compatriote Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).