Tour de France : Caleb Ewan le plus rapide à Toulouse, Julian Alaphilippe toujours en jaune

Au tour de Caleb Ewan ! L'Australien, qui n'avait pas encore eu la joie de lever les bras sur ce Tour 2019 malgré plusieurs places d'honneur, a remporté mercredi à Toulouse sa première étape sur la Grande Boucle, Grande Boucle qui sacre cet été un sixième sprinteur différent en six sprints ! Le coureur de l'équipe Lotto-Soudal a "sauté" dans les derniers mètres le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). L'Italien Elia Viviani, dont l'équipe, la Deceuninck Quick-Step, a beaucoup roulé dans le final, prend la troisième place d'un sprint spectaculaire.

