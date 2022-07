Tour de France : la 10e étape interrompue plusieurs minutes à cause d'une manifestation

La 10e étape du Tour de France a été interrompue pendant près d'un quart d'heure mardi en raison de la présence de manifestants sur la route, à 38 kilomètres de l'arrivée à Megève en Haute-Savoie. La course a été neutralisée et un nouveau départ a été donné en respectant les écarts enregistrés au moment de l'arrêt, a annoncé la direction de course.

Le Tour de France neutralisé par une manifestation !



Une manifestation revendiquée par un groupe d'activistes pro-climat

Le coureur de tête, l'Italien Alberto Bettiol (EF Education), a pu franchir ce barrage formé par des manifestants, apparemment une demi-douzaine de personnes assises sur la route, à travers un rideau de fumigènes. Alberto Bettiol a été arrêté quelques instants plus tard pour pouvoir respecter les écarts, qui étaient de l'ordre de vingt secondes sur les 24 poursuivants et près de sept minutes et demie sur le peloton.

Un groupe d'activistes pro-climat, appelée "dernière rénovation", a revendiqué l'opération sur les réseaux sociaux.