Tour de France femmes : Marianne Vos remporte la 2e étape et s'empare du maillot jaune

La légende néerlandaise Marianne Vos endosse le maillot jaune du Tour de France Femmes après s'être adjugé la 2e étape à Provins lundi sur le sprint final. Après sa deuxième place la veille, la triple championne du monde (2006, 2012 et 2013) a allongé encore son palmarès en devançant l'Italienne Silvia Persico et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, respectivement 2e et 3e de l'étape. Marta Cavalli, l'une des prétendantes à la victoire ce lundi, a été victime d'une violente chute. Le parcours du jour reliait Meaux à Provins en Seine-et-Marne pour une distance d'un peu plus de 136km.

