Tour de France : deuxième victoire d'étape pour Van Aert, Yates toujours en jaune

Impressionnant Wout Van Aert ! Le Belge de l'équipe Jumbo Visma a encore été le plus fort au sprint, vendredi lors de la 7ème étape du Tour de France, pour remporter sa deuxième victoire dans cette édition 2020. Le Britannique Adam Yates garde de son côté le maillot jaune, au terme d'une journée extrêmement animée qui a fait des dégâts au sein du peloton.

Plusieurs favoris ont été piégés par des coups de bordure, comme le Slovène Tadej Pogacar (3e du général et maillot blanc avant l'étape), l'Espagnol Mikel Landa (ex-13e) et l'Australien Richie Porte (ex-15e). Ils ont tous les trois concédés plus d'une minute au général lors de l'arrivée à Lavaur, dans le Tarn, à la veille de la première étape dans les Pyrénées.