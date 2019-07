Tour de France : "Dernier porteur du Maillot jaune en soie", rappelle Jean-René Bernaudeau

TOUR DE FRANCE

Jean-René Bernaudeau, Manager du Team Direct Energie, était coéquipier de Bernard Hinault sur le Tour de France 1979. Un Tour sur lequel il avait porté le dernier maillot en soie. Il s'en souvient, mercredi matin, sur Europe 1.

"J’ai fait un prologue assez correct et René Bittinger qui gagne la 1ère Etape, l’avait fait un peu moins bien que moi. Donc je me retrouve Maillot Jaune par rapport au classement du prologue la veille. A ma grande surprise, j’étais Maillot des grimpeurs, Maillot des jeunes et Maillot Jaune (…) J’étais le dernier porteur du Maillot jaune en soie puisque les combinaisons étaient en livraison chez ASO. Elles ont eu du retard et j’ai fait le contre-la-montre avec un maillot en soie. Il est dans un musée."

"Ça n’a pas changé fondamentalement ma vie mais je l’ai porté. Et ce qui me fait drôle quand on parle de ce port du Maillot jaune, c’est que Raymond Poulidor, qui est un immense personnage, ne l’a jamais porté."

"Mais le truc qui restera dans ma vie, toute ma vie, c’est Thomas Voeckler au plateau de Beille."

Mais ce n’est pas en tant que coureur mais en tant que manager général que Jean-René Bernaudeau garde un plus grand souvenir en jaune. En 2011, son coureur, Thomas Voeckler avait porté le Maillot jaune pendant 10 étapes.

"Si on doit se rappeler d’un souvenir, c’est cette montée du Plateau de Beille insiste Jean-René Bernaudeau, où Thomas Voeckler avait conservé la tunique dorée contre Alberto Contador. Ce n’est pas la journée où il le prend à Chartres, ce n’est pas la journée où il le prend à Saint-Flour. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de milliardaires qui peuvent s’offrir la joie que j’ai eu. Donc on avait une sacrée émotion dans la voiture, je pense que tout le monde pleurait. Ça, je ne l’oublierai jamais."