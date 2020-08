Tour de France : à Nice, Alexander Kristoff remporte une première étape perturbée par la pluie

Alexander Kristoff (UAE) a remporté au sprint la première étape du Tour de France, samedi, à Nice. Le Norvégien, qui n’était pas le coureur le plus attendu sur la ligne d’arrivée, a devancé Mads Pedersen (Trek) et Cees Bol (Sunweb) et est le premier maillot jaune de l’édition 2020. Sam Bennett est 4e (Deceuninck-Quick Step), devant Peter Sagan (Bora).

Chute de Thibaut Pinot en fin de course

La pluie a principalement animé la course. A cause de la chaussée mouillée et donc très glissante, les chutes ont été très nombreuses, ainsi que les incidents mécaniques. Jumbo-Visma et Astana, les deux équipes en tête du peloton, ont ralenti le rythme dans la descente pour tenter de limiter la casse.

A 17 kilomètres de l’arrivée, Benoît Cosnefroy (AG2R) a tenté une attaque en solitaire, qui a réveillé le peloton. Il a rapidement été repris. En raison des conditions climatiques, les temps ont été gelés à 3 km de l’arrivée. Juste après la ligne virtuelle, de nombreux coureurs ont chutés, dont Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Le Français, qui est parmi les favoris du Tour, est arrivé en grimaçant, entouré de ses coéquipiers.