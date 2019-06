Toulouse champion : "un rêve de gosse qui se réalise" pour Thomas Ramos

RÉACTION

"C'est énorme." Des larmes dans la voix, Thomas Ramos, 23 ans, n'en revenait pas, samedi soir. L'ouvreur du Stade Toulousain, vainqueur du Top 14 face à Clermont (24-18), a réagi au micro d'Europe 1 quelques minutes après le sacre de son club, qui n'avait plus remporté de titre depuis sept ans.

"C'est un rêve de gosse qui se réalise", a poursuivi le joueur, auteur de quatre pénalités et d'une transformation lors de la finale. "Depuis petit, je rêve de ça. J'ai fait un peu de sacrifices quand j'étais plus jeunes, je suis parti de chez moi assez tôt, et arriver là, j'en suis très fier..."

"On a rendu les gens heureux"

"J'ai fermé les yeux cette nuit, et je m'imaginais revenir avec ce bouclier", a pour sa part commenté Yoann Huget, l'autre Toulousain du match, auteur de deux essais. "Je ne voyais pas d'autre issue, c'était difficile de revenir sans rien après la saison qu'on a passée. Les supporters, tout au long de la saison, ils nous en parlaient: 'on veut le Brennus'. (...) On a eu un parcours linéaire en championnat et je pense qu'on a rendu les gens heureux du jeu qu'on a produit."