Top 14 : le président d'Agen envisage de sanctionner ses joueurs, laminés à Bordeaux

Le président d'Agen Jean-François Fonteneau envisage de sanctionner financièrement ses joueurs, laminés à Bordeaux-Bègles samedi (71-5) et qui n'ont toujours pas remporté un match de Top 14 après sept tentatives, a-t-il dit sur Twitter après la déroute. "Je suis scandalisé par l'attitude des joueurs (certains) face à l'UBB. Je réfléchis à sanctionner le groupe financièrement", a déclaré le dirigeant du SUA, lanterne rouge du championnat et qui semble déjà se diriger vers la Pro D2.

"Insupportable que nos partenaires et supporters nous soutiennent économiquement dans ce contexte anxiogène et que le groupe n'ait aucun respect", a ajouté Fonteneau, qui a estimé mercredi auprès de l'AFP subir un manque à gagner évalué entre 400.000 et 500.000 euros par match à domicile à cause du huis clos, conséquence du reconfinement.

"On est vraiment dans le dur"

Le manager Christophe Laussucq a semblé désemparé après la plus lourde défaite de ce début de saison. "Je n'ai rien à dire vu la nullité de notre prestation", a-t-il dit. "Je suis triste pour tous les gens qui nous soutiennent et je n'ai pas de commentaire à faire sur le néant de ce soir." La détresse du capitaine Romain Briatte était évidente au micro du diffuseur Canal+. "On est vraiment dans le dur", a-t-il dit les larmes aux yeux.

Le SUA a deux matches à suivre dans son stade d'Armandie, contre Lyon et Toulon, pour tenter se sauver.