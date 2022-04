Tirage du Mondial 2022 : retrouvez en exclusivité les interviews de Deschamps et Le Graët

L'équipe de France de football, championne du monde en titre, a hérité d'un groupe D a priori clément au premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage entre Pérou, Australie et Emirats arabes unis, selon le tirage effectué vendredi à Doha.

Faut-il craindre le Danemark ?

La chance lui a souri une nouvelle fois. Didier Deschamps était au micro de Cyrille de la Morinerie en exclusivité pour Europe 1 depuis le Qatar vendredi soir, après le tirage. Ni satisfait, ni inquiet, il attend de connaître le vainqueur du barrage. "Il y a encore une inconnue", lance-t-il.

Mais c'est peut-être bien le Danemark, classé 11e au classement Fifa, qui est l'adversaire le plus redouté par le sélectionneur. "Ce n'est pas forcément un pays qui inspire des difficultés comme pourraient être l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais c'est un demi-finaliste de l'Euro", avance-t-il.

"Il faut toujours être prudent"

"Vous connaissez le football, quand on dit 'on va gagner', il faut toujours être extrêmement prudent", assure Noël Le Graët. "Le Danemark, on les a joués, c'est toujours très serré."

Concernant l'équipe tunisienne, le président de la Fédération française de football préfère aussi rester prudent. "La Tunisie est en énorme progrès, j'ai la chance d'aller en Tunisie de temps en temps et je peux vous dire que là-bas le football est presque comme une religion", confie-t-il.

"Un endroit idéal"

Pour être les meilleurs, les Bleus ont évidemment besoin de se ressourcer. Pour cette Coupe du monde 2022, Noël Le Graët l'assure, le camp de base est un "endroit idéal". "C'est un hôtel confortable, comme tous les hôtels ici. Pas trop grand, donc il va être privatisé et il y a de la verdure tout autour, c'est magnifique. Il y a même de l'eau. Le terrain d'entraînement est tout près. On est à 10 minutes d'un terrain d'entraînement de qualité d'un club de L1. Et puis ensuite, on est très près aussi de n'importe quel stade", détaille-t-il.