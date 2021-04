"The Pogmentary" : Amazon prépare une série sur Pogba

Amazon Prime Video poursuit dans le foot : après Varane et le PSG, la plateforme de streaming a annoncé mercredi qu'elle allait développer une série documentaire consacrée à l'international français Paul Pogba. Cette série, qui s'appellera "The Pogmentary", offrira "une immersion totale dans la vie de Paul Pogba et sera disponible en exclusivité sur Prime Video, dans le monde entier, dès 2022", a annoncé la filiale d'Amazon dans un communiqué.

Vous connaissez le footballeur. Découvrez l’homme.



The Pogmentary, nouvelle série documentaire avec @paulpogba, à découvrir en exclusivité en 2022. pic.twitter.com/XY9bazHhBA — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) April 14, 2021

Le foot intéresse les plateformes

La série s'inscrit dans un accord-cadre conclu avec le footballeur (qui évolue en Premier League, à Manchester United) et elle proposera "un accès total et un point de vue unique sur la vie et le parcours de Paul Pogba révélant à ses fans une facette inédite du champion du monde", promet l'entreprise, qui assure que la star du foot "ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui".

Amazon a ouvert le score depuis plusieurs années dans l'univers du football : la plateforme a déjà produit en France des séries documentaires sur Raphaël Varane et sur le Paris Saint-Germain, et a également développé des contenus similaires dans d'autres pays. Ce domaine intéresse également son concurrent Netflix qui a notamment produit des contenus sur Pelé et Maradona.