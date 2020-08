Tennis : un joueur positif au coronavirus à l'US Open et retiré du tableau

Un joueur a été testé positif au Covid-19 et retiré du tableau de l'US Open, ont annoncé dimanche les organisateurs à la veille du début du tournoi. Selon le quotidien sportif L'Equipe, il s'agit du Français Benoît Paire, 22e mondial et tête de série numéro 17 de l'US Open où il devait débuter mardi contre le Polonais Kamil Majchrzak (108e).

