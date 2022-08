Tennis : le Français Adrian Mannarino remporte le tournoi de Winston Salem

Le Français Adrian Mannarino a remporté samedi son deuxième titre ATP en carrière et le premier depuis 2019, en battant le Serbe Laslo Djere 7-6 (7/1), 6-4 pour remporter l'Open de Winston-Salem. Le gaucher de 34 ans avait perdu neuf de ses 10 finales ATP précédentes, dont trois de suite, depuis son premier titre en 2019 sur l'herbe de Rosmalen.

Numéro 65 mondial, Mannarino a remporté 83% de ses points de premier service. Il remporte ainsi sa première finale ATP depuis celle perdue lors de l'Astana Open face à l'Australien John Millman en novembre 2020. Le Tricolore, qui passera la semaine prochaine à la 45e place du classement, est devenu le plus vieux champion de l'histoire du tournoi et le premier Français à remporter le titre. De quoi aborder avec plus de sérénité l'US Open qui commence ce lundi.

"Ce titre est pour toute mon équipe"

"Mon corps ne réagit pas aussi bien que lorsque j'avais 20 ans, mais je suis toujours opérationnel", a déclaré Mannarino. "Ce titre est pour toute mon équipe ainsi que pour moi", a-t-il déclaré. "Ce fut une excellente semaine avec beaucoup de matches difficiles", a déclaré de son côté Djere, 89e au classement ATP.

Adrian Mannarino affrontera le Néerlandais Gijs Brouwer, 184e, au premier tour de l'US Open.