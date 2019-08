Tennis : l'Argentin Juan Martin Del Potro, blessé, forfait pour l'US Open

L'Argentin Juan Martin Del Potro, vainqueur de l'US Open en 2009 et finaliste l'an passé, ne disputera pas le derneir tournoi du Grand Chelem de l'année, qui débutera le 26 août sur les courts de Flushing Meadows à New York, ont annoncé mardi les organisateurs. Del Potro, 12ème joueur mondial et âgé de 30 ans, a été opéré de la rotule du genou droit après s'être blessé au dernier tournoi du Queen's, en juin. Il se trouve depuis en rééducation et ne sera donc pas prêt pour l'US Open.

Serena Williams jette l'éponge pour Cincinnati. Serena Williams a déclaré forfait mardi pour le Masters WTA de Cincinnati avant son premier match en raison d'une blessure au dos. L'Américaine de 37 ans avait déjà dû abandonner au cours de la finale de Toronto, en raison de spasmes au dos. Pas de bon augure avant l'US Open, dont elle est la finaliste sortante.