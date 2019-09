Tennis : l'ancienne N.1 mondiale Kim Clijsters annonce son retour à la compétition en 2020, à 36 ans

"Ces sept dernières années, j'ai été une maman à plein temps. Et j'aime ça. J'ai vraiment, vraiment ça. Mais j'aimais aussi être une joueuse de tennis professionnelle. Et honnêtement, ce sentiment me manque." Jeudi, dans un courte vidéo postée sur Twitter, l'ex-n°1 mondiale belge, Kim Clijsters, a annoncé son retour à la compétition en 2020.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH