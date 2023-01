Tennis : l'ancienne championne de tennis Martina Navratilova atteinte d'un double cancer

Très mauvaise nouvelle pour l'ancienne numéro un mondiale des années 80. La lauréate de 59 titres de Grand Chelem en simple et en double entre 1978 et 2006, a annoncé être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein. Elle avait déjà été traitée pour un cancer du sein (à un stade précoce) en 2010.

"Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible", annonce l'ancienne joueuse de 66 ans, citée par la WTA.

"J'espère une issue favorable. Ca va puer un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai", assure l'ex-N.1 mondiale aux 59 titres du Grand Chelem (simple, double et double mixte confondus), qui avait déjà vaincu un cancer du sein apparu en 2010.

Phase 1

L'Américaine, née en Tchécoslovaquie derrière le rideau de fer, a effectué des tests en novembre dernier après avoir découvert une boule dans la gorge.

À cette occasion, les médecins ont également diagnostiqué son second cancer du sein, les deux en phase 1. Elle débutera les traitements la semaine prochaine à New York, selon la WTA.

Sa grande rivale sur les courts, devenue son amie, Chris Evert, a révélé en janvier 2022 être atteinte d'un cancer des ovaires. En mai, elle était déclarée en rémission.