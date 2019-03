Tennis : la Canadienne Bianca Andreescu, 18 ans, sacrée à Indian Wells

Personne ne l'attendait : la Canadienne Bianca Andreescu, 60e mondiale, est allée au bout de son rêve en décrochant dimanche à Indian Wells le premier titre de sa jeune et fulgurante carrière. Andreescu a battu en finale l'Allemande Angelique Kerber, 8e au classement WTA, en trois sets 6-4, 3-6, 6-4 après deux heures et 18 minutes de jeu.

"C'est incroyable, c'est fou". La Canadienne d'origine roumaine s'est offert l'un des titres les plus prestigieux du circuit. "Comme je le dis souvent, si tu rêves en grand, tu peux réussir quelque chose de grand, c'est incroyable, c'est fou", a souligné Andreescu qui sera 24ème joueuse mondiale lundi, après avoir remporté son 28ème match de l'année.

Comme Serena Williams avant elle. Déjà très en vue depuis le début de l'année, elle a réussi un exploit rare et marche sur les traces des plus grandes : elle s'est imposée dès sa première apparition à Indian Wells, comme l'Américaine Serena Williams en 1999. Elle est aussi la plus jeune à s'imposer depuis Williams qui avait 17 ans et 169 jours en 1999 lors de son premier sacre dans le désert californien.

Pas impressionnée par l'enjeu. Andreescu a enthousiasmé durant cette finale, comme durant tout le tournoi, le public d'Indian Wells avec sa puissance, son aplomb et sa maîtrise technique. Pas du tout impressionnée par l'enjeu, elle a pris d'entrée le service de son adversaire. Kerber, ancienne n°1 mondiale, était sans réponses et concède le premier set en 41 minutes, sans s'être créée une seule balle de break. Mais en début de deuxième manche, Andreescu a commencé à marquer le pas. Elle gagnait plus difficilement ses jeux de service et multipliait les fautes directes. Elle concèdait sa mise en jeu pour être menée 3-1, puis 4-2 et 5-3. Kerber égalise à une manche partout sur son service.

Un troisième set renversant. Après trois jeux dans le troisième set, Andreescu a demandé l'intervention de l'encadrement médical pour soigner son épaule droite, déjà bandée avant le coup d'envoi de la finale. Elle semblait alors au bord de la rupture et perdait son service pour être menée 3-2, après deux grossières fautes directes et une double faute. Dos au mur, la jeune Canadienne retrouvait son meilleur tennis et enchaînait les points gagnants - neuf de suite -, face à Kerber, complètement dépassée, avant de signer la victoire la plus importante de sa carrière à sa quatrième balle de match.